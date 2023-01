Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen Megatechbeurs van start: hoe ziet huiskamer van de toekomst eruit?

Door Chris Broesder en Martijn Klerks Kopieer naar clipboard

Een bezoeker probeert de zogenoemde Golfboy, een indoor oefen-app voor golfers. Het is een van de vele gadgets die op de beurs in Las Vegas te bewonderen zijn. Ⓒ FOTO Bloomberg

Na twee corona-edities is de CES in Las Vegas, de grootste techbeurs ter wereld, weer helemaal terug. Liefst 100.000 bezoekers ruiken tot en met zondag aan de nieuwste technische snufjes van alle bedrijven in de branche die ertoe doen - en van een groot aantal start-ups die denken het ei van Columbus te hebben gevonden. Hoe ziet de huiskamer van de toekomst eruit? En het ziekenhuis, of de auto? En nog belangrijker: wil de consument wel mee die toekomst in?