Bedrijfspromotie op wielen

„Zweden is net als Nederland een fietsland, dus daar werden we door geïnspireerd”, vertellen de ondernemers. „Fietsen als rijdende promotie voor bedrijven of bijvoorbeeld hotels bestaan natuurlijk al, maar er zijn nog geen ondernemingen die zich daar volledig op richten. Vaak zijn particulieren de belangrijkste klanten van fietsleveranciers en doen ze business-to-business erbij.”

Doordat de jongens zich volledig focussen op het leveren van fietsen aan bedrijven kunnen ze hun producten snel en voor een goede prijs leveren. Ook zijn ze flexibel in het tegemoetkomen aan de wensen van hun klanten. „Onze fietsen kunnen in elke gevraagde kleur gespoten worden en we maken het niet alleen af met een bedrijfslogo op het frame maar kunnen bijvoorbeeld ook handvaten of velgen in een gewenste kleur leveren of een houten fietskrat met de bedrijfsnaam of het logo er in gebrand”, vertelt Grosman.

BrandBikes onderscheidt zich ook door de fietsmodellen die ze aanbieden. „We richten ons in eerste instantie op een jonge, hippe doelgroep met sportieve modellen zoals fixies.” Aan het samenstellen van het aanbod ging een intensieve periode van onderzoek vooraf. „We hebben met leveranciers over de hele wereld gesproken: van Oost-Europa tot Azië tot Zuid-Europa. Uiteindelijk zijn we voor onze huidige collectie in zee gegaan met een fabrikant uit Taiwan.”

Inmiddels zijn de ondernemers ook in gesprek met andere leveranciers over ‘iets comfortabelere’ modellen. „Daarbij moet je denken aan transportfietsen”, zegt Wilmink. „Niet alle werknemers van een bedrijf voelen zich lekker op een snelle fiets en we willen natuurlijk zorgen dat al onze klanten tevreden zijn.”

Aanpassen aan de wensen van klanten hoort er volgens Grosman en Wilmink bij in de startupfase van een bedrijf. „We tasten op dit moment ook nog af wat de mensen willen. Waar focussen we wel op en waar niet. Flexibiliteit is nu heel erg belangrijk maar er ligt ook een gevaar; we moeten wel afbakenen anders verlies je misschien de focus.”

De jongens genieten duidelijk van het opzetten van hun bedrijf. „We hebben nooit het doel gehad om samen een bedrijf te beginnen, ook niet toen we beiden dezelfde master in Zweden gingen doen, maar we vonden dit idee te goed om te laten liggen”, aldus Grosman. „We vullen elkaar ook uitstekend aan. Floris is veel technischer en ik heb een achtergrond in design. Het is tof om te zien dat het zo goed werkt samen.”