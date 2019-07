Curetis naar conferenties in Duitsland en VS

Op de bijeenkomst van de Southwestern Association for Clinical Microbiology in Oklahoma geeft Curetis ook uitleg over het gebruik van de LRT-cartridge voor zijn diagnosesysteem Unyvero. Die cartridge werd in april 2018 goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder voor het vaststellen van longontstekingen. Verder is Curetis aanwezig op conferenties in New York, Anaheim en München.

