'Meer filialen Basic-Fit past in strategie'

Basic-Fit wil nu op de middellange termijn zo'n 150 clubs per jaar openen, ten opzichte van een tempo van 125 filialen eerder. Daarmee voorziet de onderneming dat het aantal vestigingen in 2022 op 1250 uitkomt. De analisten rekenden zelf op een netwerk van 1159 clubs in dat jaar. Zij verwachten verder dat de uitbreiding van het aantal clubs voor een groot deel met eigen middelen gefinancierd kan worden. Veel van de huidige fitnessclubs bestaan namelijk al een tijdje en genereren stabiele kasstroom.

De kenners kijken verder uit naar meer details over de plannen, die Basic-Fit tijdens zijn Capital Markets Day uiteen zal zetten.

Versnelde opening

Ook de marktvorsers bij ING vinden dat de versnelde opening van nieuwe filialen binnen de strategie van Basic-Fit past. De uitbater van sportscholen moet namelijk binnen de kortste tijd zo groot mogelijk marktaandeel verwerven. Op de korte termijn brengt de snellere uitbreiding wel kosten met zich mee. De analisten schatten dat effect in op een negatieve impact van 1 tot 2 procent op het bedrijfsresultaat (ebit). ING houdt zijn koopadvies op het sportbedrijf aan met een richtprijs van 38,25 euro.

KBC handhaaft zijn koopadvies op Basic-Fit met 35 euro als prijsdoel. Het aandeel stond donderdag omstreeks 09.50 uur 0,3 procent hoger op 29,10 euro.