Cryptonetwerk Binance koopt CoinMarketCap ’voor $300 miljoen’

Dat bevestigt het bedrijf in een verklaring. De overname zou volgens betrokken rond $300 miljoen hebben gekost. Binance is sinds 2018 naar volume de grootste marktplaats, met handel in honderd cryptomunten.

Afgelopen jaren breidde het zijn diensten aan grotere beleggers uit. Met de overname van het in 2013 opgezette Coinmarketcap.com, dat een actueel overzicht van de prijzen geeft, voegt Binance overzichten van meer dan 5000 cryptomunten zoals bitcoin toe.

Binance is tussen alle aanbieders voor veel beleggers relatief interessant geworden, omdat het onder licentie in meerdere landen werkt, waaronder Singapore.

Het werd in 2017 in China opgericht, maar verplaatste al snel zijn computerservers naar Japan, vlak voordat Peking de handel in cryptomunten in september 2017 verbood.

Oprichter Zangpeng Zhao geldt als een van meest vermogende ondernemers in bedrijven rond de digitale munten die tien jaar geleden op de markt kwamen. Forbes Magazine plaatste hem dankzij een toebedacht vermogen van $1,4 miljard als derde op de lijst van de rijkste crypto-ondernemers.