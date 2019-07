Steeds meer woningen in handen particuliere huisbazen

Dat schrijft de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. De Rotterdamse ondernemer Aat van Herk is de grootste particuliere eigenaar, met bijna 6.000 huurwoningen en een geschatte waarde van 1,2 miljard euro.

Het aantal huurhuizen in bezit van de grootste particuliere eigenaren is in tien jaar tijd met 22,3 procent gestegen. Ook grote institutionele beleggers kochten de afgelopen jaren huurhuizen bij. Woningcorporaties hebben onder druk van de overheid juist bezit verkocht, maar blijven nog altijd de grootste aanbieder van huurwoningen.

