Ook Decathlon start met winkelen zonder kassa

Wie op die manier wil betalen, moet een app downloaden en daarmee alle aankopen scannen. Vervolgens kun je het totaalbedrag afrekenen op dezelfde manier als bij veel webwinkels. De antidiefstalpoortjes weten bij het naar buiten lopen ook dat dat de klant heeft betaald.

Decathlon is zeker niet de eerste winkel waar shoppen zonder te betalen mogelijk is. In Nederland is het bij supermarktketen Spar al mogelijk om kassaloos te winkelen, en ook Albert Heijn is daarmee aan het testen. Bij AH hoeven producten straks niet eens meer te worden gescand, een arsenaal aan sensoren en camera’s houdt daar de schappen in de gaten.