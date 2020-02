Coronavirus zit boekingen Booking.com dwars

Norwalk - Hotelboekingssite Booking.com heeft overduidelijk last van het nieuwe coronavirus. Moederbedrijf Booking Holding meldde bij de publicatie van de cijfers over het slotkwartaal van 2019 dat het aantal hotelboekingen in het lopende kwartaal op jaarbasis tot 10 procent lager kan uitvallen. Het aantal reisboekingen bij de site loopt mogelijk tot wel 15 procent terug. Alles bij elkaar voorziet Booking.com een daling van de omzet tot 7 procent.