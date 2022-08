Taxiritje van Europees vliegveld gemiddeld 10% duurder

Dat blijkt uit onderzoek door vliegveldinfo.nl, dat hiervoor naar de websites van verschillende vliegvelden of toeristendiensten keek. De vijftig drukste vliegvelden van Europa zijn meegenomen.

Een ritje van Schiphol naar het centrum van Amsterdam is met €55 redelijk duur, maar de prijs (volgens amsterdam.nl) is niet veranderd ten opzichte van 2021. Wel ten opzichte van 2020, toen betaalde de toerist nog zo’n €45. In veel andere Europese steden zijn de hogere brandstofkosten al wel doorgerekend: gemiddeld is het zo’n 10% duurder geworden en moet de reiziger €45 aftikken.

Londen duurst

Er is uiteraard verschil tussen luchthavens. Wie op London Stansted een taxi pakt naar het centrum van de Britse hoofdstad, betaalt omgerekend zo’n €118. Van Luton (€112) en Gatwick (€107) zijn niet veel goedkoper. Ook de reiziger die modestad Milaan wil bezoeken moet in de buidel tasten: vanaf Bergamo betaal je zo’n €110, en vanaf Malpensa €104. De prijs per kilometer is dan weer het hoogst in Genève, waar voor een ritje van slechts 6 kilometer €41 moet worden betaald.

Het goedkoopste ritje vindt de reiziger die naar Antalya vliegt: al voor omgerekend €5 ben je in het centrum van de Turkse badplaats. Izmir is met €7 niet veel duurder en ook in Warschau is een taxi met zo’n €11 best voordelig. Al kun je ter plaatse natuurlijk alsnog een hogere prijs voorgeschoteld krijgen dan de ’officiële taxiprijs’.