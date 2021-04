Omzetgroei voor Unilever door vraag uit China en India

De groei werd vooral gestuwd door de vraag uit China en India, waar een jaar eerder nog strikte lockdownmaatregelen golden vanwege de uitbraak van het coronavirus. Zo verkocht Unilever meer huidverzorgingsproducten, wasmiddel en ijs voor thuisconsumptie.

De onderliggende verkoop van Unilever steeg in het eerste kwartaal met bijna 6 procent. De daadwerkelijke omzet daalde met 1 procent naar 12,3 miljard euro door negatieve wisselkoerseffecten.

Thee verkocht

De verzelfstandiging van de theetak van Unilever verloopt volgens het bedrijf naar wens en wordt naar verwachting dit jaar afgerond.

Het levensmiddelenconcern weegt nog steeds alle opties, waaronder een beursgang, afsplitsing of verkoop van de tak. Er is een nieuwe topman voor de divisie aangesteld die het onderdeel gaat leiden.

In mei begint Unilever met een forse aandeleninkoop van 3 miljard euro. Daarmee wil het bedrijf de eigen aandeelhouders belonen, want door aandelen in te kopen zijn er minder stukken verhandelbaar en worden de stukken meer waard, met ook een hoger dividend per aandeel.