Hypotheek in beeld voor meer uitzendkrachten

Uitzendkrachten kunnen al sinds twee jaar met een ’perspectiefverklaring’ een hypotheek aanvragen bij een groot aantal geldverstrekkers. De uitzendkracht moet dan wel werkzaam zijn bij een gecertificeerd uitzendbureau. De aanvraag wordt beoordeeld door een door het uitzendbureau intern aangestelde perspectief taxateur Deze doet onderzoek naar de uitzendkracht op basis van zijn dossier, een gesprek en de score van een arbeidsmarktscan.

Vanaf vandaag is het ook mogelijk de perspectiefverklaring aan te vragen via een gecertificeerde externe partij . Uitzendbureaus hoeven dan geen eigen taxateur meer aan te stellen, maar kunnen per aanvraag de externe taxateur een inschakelen. Een belangrijke voorwaarde bij de aanvraag van de verklaring via een externe partij is wel dat de uitzendkracht tenminste 52 weken werkervaring heeft. Samen met een werkgeversverklaring kan de uitzendkracht dan voor een hypotheek aankloppen bij onder meer ABN Amro, Aegon, Allianz, ING, Nationale Nederlanden en Rabobank.

Uitzendkoepel NBBU was een van de initatiefnemers.