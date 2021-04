Waarom grote beleggers alvast déze ’paraplu’s’ kopen

Grote beleggers kopen alvast paraplu’s in voor de stortbuiten die zij zien naderen. Ⓒ ANP /HH

Amsterdam - Opeens is er paniek op de beurs: de inflatieverwachting stijgt fel, rentevergoedingen voor obligaties schieten omhoog. Terwijl particuliere aandelenbeleggers al weken genieten van records, kopen zakenbanken en pensioenfondsen in stilte al 25 weken op rij voor $18 miljard dergelijke beschermers op. Dat was sinds 2010 niet zoveel.