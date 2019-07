Vertrouwen Duitse ondernemers weer lager

De vertrouwensindex van Ifo, die de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op 95,7 tegen een herziene stand van 97,5 in juni. Economen hadden in doorsnee een niveau van 97,2 voorspeld. Het Ifo-onderzoek wordt gehouden onder circa 9000 ondernemingen.

De graadmeter is daarmee gedaald naar het laagste niveau in meer dan zes jaar. Het sentiment staat al langere tijd onder druk door de wereldwijde handelsspanningen en de afzwakkende Duitse economie. In de laatste elf maanden was in tien maanden sprake van een daling van de Ifo-index.

ING-econoom Carsten Brzeski waarschuwt in een reactie dat de Duitse economie momenteel op een gevaarlijk kruispunt staat. De krachtige verzekering tegen een recessie, namelijk de binnenlandse vraag, is aan het afzwakken, stelt de econoom. Het is volgens Brzeski twijfelachtig of de binnenlandse vraag in Duitsland kan aantrekken zonder externe steun, zoals bijvoorbeeld monetaire stimulering of ontspanning aan het handelsfront.