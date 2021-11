Wet verbiedt Portugese baas om buiten werktijd te bellen

Door Redactie carrière Kopieer naar clipboard

Portugezen kunnen ontspannen: de baas mag niet bellen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Werkgevers mogen hun werknemers in Portugal buiten werktijd niet meer bellen, mailen of een berichtje sturen. Dat is in het Zuid-Europese land in een nieuwe wet vastgelegd.