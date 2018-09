Fiat Chrysler: geen commentaar op geruchten

In een verklaring stelt Fiat Chrysler dat het van tijd tot tijd kan gebeuren dat het benaderd wordt over eventuele ,,strategische transacties''. Het bedrijf zegt zulke voorstellen zorgvuldig te bestuderen. Op geruchten die rondzingen in de markt wordt evenwel nooit commentaar gegeven.

Eerder deze week ging Fiat Chrysler wel in op berichten dat de Chinese branchegenoot Great Wall het merk Jeep zou willen kopen. Het bedrijf ontkende toen dat daarover al contact was geweest tussen de twee ondernemingen.