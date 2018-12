'Beurshandel in teken van Fed-symposium'

Op het Damrak zal Ahold Delhaize mogelijk bewegen op het nieuws dat Amazon de prijzen van een aantal populaire producten van de overgenomen Amerikaanse supermarktketen Whole Foods gaat verlagen. Die aankondiging zorgde donderdag voor stevige koersdalingen bij andere supermarktketens in de VS.

Het aandeel van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM zal mogelijk reageren op het bericht dat kredietbeoordelingsbureau Moody's positiever is geworden over de Duitse concurrent Lufthansa.

Resultaten

Daarnaast brachten verschillende bedrijven de resultaten naar buiten. Het Amsterdamse chemiebedrijf Avantium liet weten zijn omzetverwachtingen in de eerste helft van het jaar naar eigen zeggen te hebben overtroffen. De voormalige ontwikkelingstak van Shell deed goede zaken met zijn catalysatoren, vooralsnog de belangrijkste inkomstenbron.

De chemicaliëndistributeur IMCD deed vooral goede zaken in Europa en de Verenigde Staten en zag zijn resultaten in de eerste helft van het jaar groeien. Het bedrijf verwacht ook voor heel 2017 een hoger bedrijfsresultaat.

Brill

Brill kwam eveneens met cijfers. De wetenschappelijk uitgever zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar met 11 procent stijgen en verwacht over heel 2017 een omzetgroei van meer dan 10 procent te zullen behalen.

Beleggers in Ajax verwerken daarnaast het nieuws dat de beursgenoteerde voetbalclub dit seizoen ontbreekt in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Marcel Keizer verloor ook de uitwedstrijd tegen Rosenborg. Ajax, vorig seizoen nog finalist van de Europa League, verloor vorige week ook al van de kampioen van Noorwegen.

Slotstanden donderdag

De Europese beurzen sloten donderdag verdeeld. De AEX-index eindigde nipt lager op 519,10 punten en de MidKap daalde 0,1 procent tot 787,73 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Parijs sloot een fractie lager. De aandelenbeurzen in New York gingen met kleine minnen de handel uit.

De euro was 1,1794 dollar waard, tegen 1,1801 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent in prijs tot 47,84 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 52,50 dollar per vat.