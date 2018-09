De daling kwam onverwacht. Economen rekenden gemiddeld op een stabilisering, na een eerdere daling van 1,1 procent in juni. De Duitse import was in juli in doorsnee wel 1,9 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

