'Bedrijfswinst Sif valt flink tegen'

SIF moest voor nieuwe productiefaciliteiten in Rotterdam meer kosten maken dan verwacht. Daardoor is de ebitda in het eerste halfjaar met bijna een tiende gezakt in vergelijking met een jaar eerder. De bedrijfswinst kwam in het tweede kwartaal zo'n 7,5 procent lager uit dan door ING was voorzien. Ook is de prognose voor de winst bij Sif voor de rest van het jaar een stuk somberder geworden.

ING handhaaft wel zijn koopadvies voor Sif, met een koersdoel van 22,25 euro. De bank denkt onder meer dat diverse cliënten volgend jaar al zullen vragen om funderingen die eigenlijk pas in 2019 nodig zijn. Dit omdat die klanten in 2019 anders mogelijk te maken kunnen krijgen met langere leveringstijden.

Sif ging donderdagmorgen flink onderuit op de beurs. Het aandeel stond na ruim een uur handelen 10,2 procent lager op 18,05 euro.