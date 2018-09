Analisten zien brood in Arcadis

Arcadis heeft onder de nieuwe topman meer grip op de winstgevendheid, meent ING. De eerste effecten waren daarvan al zichtbaar in de halfjaarcijfers die eind juli uitkwamen, maar de komende jaren moet daar meer duidelijk worden. ,,Het belangrijkste is dat Arcadis werk aanneemt dat betaald wordt'', aldus analist Quirijn Mulder.

Eerder woensdag maakte Arcadis al bekend een opdracht in de Amerikaanse stad Norfolk binnen te hebben gehaald voor het ontwerpen van beschermingsmaatregelen tegen overstromingen. Arcadis doet het volgens Mulder in de Verenigde Staten naar behoren met groei, maar de marktpositie is te klein om veel effect op de beurskoers te hebben.

De ING-analist denkt dan ook niet dat Arcadis veel op zal schieten als de door de Amerikaanse president Trump beloofde infrastructuurplannen van de grond komen. ,,Het doel daar is banen creëren, dus worden er veel projecten gekozen die 'shovel-ready' zijn. Als ingenieursbureau heb je daar niet veel aan.'' Als er in Europa veel in infrastructuur wordt geïnvesteerd heeft dat meer effect voor de koers.

Arcadis stond omstreeks 12.25 uur bovenaan in de AEX met 4,3 procent winst op 18,11 euro.