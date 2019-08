Salvini dringt aan op nieuwe verkiezingen

Eerder donderdag was Salvini, leider van de rechts-populistische Lega, samen met de voorman van de eurosceptische protestpartij M5S, Luigi Di Maio, bij Conte geweest om te praten over de onenigheid in de coalitie.

Salvini en Di Maio zijn beide vicepremiers in het kabinet dat 1 juni 2018 aantrad. Conte is als partijloze premier en technocraat aangetrokken om het wankele evenwicht in de regering te handhaven.

Woensdag stemden de regeringspartijen tegen elkaar in de Senaat over de omstreden aanleg van een treintunnel door de Alpen naar Lyon in Franrijk. Salvini stelt dat de M5S noodzakelijke hervormingen die de regering beoogt, dwarsboomt.