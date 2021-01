Op veel loonstrookjes staat dit jaar een hogere pensioenpremie. Ⓒ ANP/HH

De meerderheid van de pensioenfondsen verhoogt hun premies, soms met meer dan 10%. Zo’n premiestijging leidt tot verschraling van de koopkracht van werkenden. Maar waarom is dat eigenlijk nodig? 5 vragen over de problemen in de pensioensector.