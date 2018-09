'Nieuwbouw RIVM begint binnenkort'

Volgens het vakblad weigeren de bouwbedrijven te beginnen zolang met het Rijk geen afspraken zijn gemaakt over de enorme meerkosten van de vertraging bij het probleemproject. De woordvoerster sprak evenwel tegen dat sprake is van een ruzie of patstelling. Zij zei dat de betrokken partijen bezig zijn er in goed overleg samen uit te komen, en dat een akkoord in zicht is. ,,Wij verwachten absoluut binnenkort te beginnen met bouwen.''

De grote vertraging ontstond door technische problemen. Vanwege trillingen moest een nieuw ontwerp worden gemaakt. Heijmans trof daarvoor in 2016 al een voorziening van 10 miljoen euro. Strukton-moeder Oranjewoud heeft voor het opvangen van tegenvallers 18 miljoen euro (voor belasting) opzijgezet. Ook Hurks moest een dergelijke ingreep doen. De waarde van het contract bedraagt ruim een kwart miljard euro.