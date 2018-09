'Kiadis kan met herfinanciering vooruit'

Bovendien is de tweede tranche van de lening van Kreos, met een grootte van 5 miljoen euro, afhankelijk van het ophalen van meer geld door Kiadis. De farmaceut moet voor 1 juli 20 miljoen euro aan investeringen binnenhalen en volgens de marktvorsers van KBC lijkt het er wel op dat Kiadis die voorwaarde wil vervullen. Onlangs haalde het bedrijf al een investering voor 5 miljoen euro binnen.

Dat geld kan gebruikt worden om de ontwikkeling van ATIR101 mee te bekostigen. Het doel van Kiadis is om in de tweede helft van volgend jaar goedkeuring te krijgen om dat in de Europese Unie op de markt te mogen brengen.

Het aandeel Kiadis stond vrijdag rond 09.20 uur 0,2 procent hoger op 5,92 euro.