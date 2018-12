'Nog meer interesse in margarinetak Unilever'

Daarmee duikt er weer een partij op met vermeende interesse in het onderdeel dat bekend is van merken als Becel, Blue Band, Bona en Zeeuws Meisje. Unilever zette de margarinetak in april in de etalage. KKR en Unilever wilden tegenover Sky geen commentaar geven.

Eerder meldde de zender al dat de Amerikaanse investeringsmaatschappijen Clayton Dubilier & Rice en Bain Capital een gezamenlijk bod aan het voorbereiden waren. Ook Blackstone en CVC Capital Partners zouden aan een bieding werken, evenals Apollo Management. De naam van KKR werd eerder ook al genoemd, maar toen was nog geen sprake van een mogelijk samen optrekken met GIC.