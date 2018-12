Eiercrisis raakt Forfarmers amper

Ⓒ Forfarmers

LOCHEM (AFN) - Veevoerbedrijf Forfarmers heeft het eerste halfjaar geprofiteerd van groei in de agrarische sector in Nederland, Duitsland en België. Het Lochemse bedrijf zette 4,7 miljoen ton veevoer af. In het Verenigd Koninkrijk was er nog sprake van een krimp, maar volgens Forfarmers zijn ook bij de Britse boeren ,,de eerste tekenen van herstel'' zichtbaar.