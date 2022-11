Wat deed burgemeester Femke in raadszaal oude stadhuis?

Premium Het beste van De Telegraaf

Kunstenaars verbleven weekje gratis in vijfsterrenhotel

Burgemeester Femke Halsema tussen initiatiefnemer Ivo Weyel en expo-inrichtster Marja Bloem.

’Ik kreeg ’s ochtends ontbijt op mijn kamer”, glunderde galeriehouder Rob Malasch. „Met twee eitjes. Heerlijk!” Met 51 andere kunstenaars verbleef hij in coronatijd een week lang gratis in hotel The Grand en mocht in een suite een kunstwerk maken, in zijn geval een pianoconcert. Op die klanken werd deze week de expositie van de resultaten van de artistieke logeerpartij geopend.