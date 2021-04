Premium Binnenland

Gigantische rijen voor winkels: ’Het is chaos hier, wat een stress!’

Eindelijk: na maandenlange beperkingen kunnen Nederlanders vanaf woensdag weer ouderwets shoppen. Kopen op afspraak is niet langer nodig. En dat leidde al in de vroege ochtenduurtjes tot een stormloop in diverse steden en plaatsen.