Samen in medisch tweepersoonsbed ligt zwaar op de maag

Door Willemijn van Benthem

Een voorbeeld van een hoog/laagbed (foto ter illustratie). Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nadat een echtpaar de bon van bijna €20.000 had ingediend voor een op maat gemaakt medisch bed voor twee personen, wilde de verzekeraar slechts een summiere vergoeding geven. De vraag die daarop volgde was of alleen het deel van het bed van de vrouw moest worden vergoed, of juist beide slaapplekken. De beslissing van de verzekeraar getuigde van weinig romantische compassie.