'Corbion krijgt voordeel van de twijfel'

Corbion zag zijn omzet in de eerste helft van het jaar licht stijgen. De groei werd geremd door tegenvallende verkopen bij zijn bakkerstak. De producent van voedingsingrediënten zag zijn winst bovendien flink dalen.

Met name de resultaten in het tweede kwartaal waren volgens KBC teleurstellend. Marktkenners van ING hadden ook op een hogere omzet gerekend in het tweede kwartaal, maar zien vooral de daling van de marge als verrassing. Die daling komt door de opgelopen suikerprijzen en zijn waarschijnlijk geen structureel probleem. ING wijst verder op het uitblijven van nieuws over TerraVia.

KBC houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 26 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.35 uur onderaan in de MidKap met een verlies van 3,7 procent op 25,52 euro.