'Damrak begint lager aan drukke cijferdag'

Noord-Korea zei dat het een aanval overweegt op het eiland Guam, een territorium van de VS gelegen in de Grote Oceaan. Het dreigement komt enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump het communistische land waarschuwde dat het kan rekenen op ,,vuur en woede" als het niet stopt met het bedreigen van zijn land.

ABN AMRO zag de winst in het tweede kwartaal flink stijgen. Het fors hogere resultaat werd deels veroorzaakt door een boekwinst van 200 miljoen euro door de verkoop van de Aziatische private banking-activiteiten. Ook kostenreducties kwamen de winstgevendheid van het financiële concern ten goede.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize boekte afgelopen kwartaal duidelijk meer winst en omzet, waarbij het supermarktconcern wist te profiteren van voordelen van de vorig jaar afgeronde fusie. Topman Dick Boer sprak van sterke resultaten. Hij liet weten dat de samensmelting van Ahold en Delhaize op koers ligt.

SBM Offshore is iets positiever over het bedrijfsresultaat voor heel 2017. De maritiem dienstverlener aan de olie- en gasindustrie voorziet een resultaat (ebitda) van meer dan 750 miljoen dollar. Eerder ging het bedrijf uit van circa 750 miljoen dollar.

Corbion

Corbion zag de omzet in de eerste jaarhelft licht stijgen. De groei werd geremd door tegenvallende verkopen bij zijn bakkerstak. De producent van voedingsingrediënten zag zijn winst bovendien flink dalen. Het bedrijf houdt wel vast aan zijn eerder afgegeven verwachtingen voor heel 2017

Refresco zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Société Générale schroefde het beleggingsadvies voor de frisdrankbottelaar op naar kopen.

Licht hoger

De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger. De AEX-index won 0,2 procent tot 532,68 punten en de MidKap steeg 0,1 procent tot 810,75 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,3 procent.

Op Wall Street staakte de Dow-Jonesindex de negendaagse recordreeks. De hoofdgraadmeter zakte 0,2 procent tot 22.085,34 punten. De brede S&P 500 en de technologiebeurs Nasdaq verloren eveneens 0,2 procent.

De euro was 1,1739 dollar waard, tegen 1,1742 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 48,98 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 51,88 dollar per vat.