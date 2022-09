Aandeelhouders Twitter achter overnamebod $44 miljard van Elon Musk

Financieel

Investeerder HAL doet bod op Boskalis gestand

Investeerder HAL doet zijn bod op baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis gestand. Daarmee is de biedprijs van 33 euro per aandeel finaal. Inmiddels is 82,2 procent van de aandelen Boskalis aangemeld of in bezit van HAL.