Premium Het beste van De Telegraaf

Containerkoningin Kristel Groenenboom kreeg ondernemerschap met paplepel ingegoten Jongste Zakenvrouw ooit dol op ijsrijden

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Kristel Groenenboom leerde lopen in haar vaders kantoor en sloeg als student colleges over om in het bedrijf te zijn. Ⓒ FOTO Corbino

’Ik ben op mijn drieëntwintigste in de zaak gekomen maar als klein kind zei ik al tegen mijn vader: ’Ik ga het bedrijf overnemen’.” De 36-jarige Kristel Groenenboom, eigenares van Containerservice C. Groeneboom, is gisteren in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum door minister Micky Adriaansens van Economische Zaken ’beëdigd’ als de nieuwe Zakenvrouw van het Jaar.