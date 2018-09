'AMG kent wederom sterk kwartaal'

Het bedrijfsresultaat kwam volgens de marktvorsers van de bank ruim een kwart hoger uit dan de consensus onder analisten. De producent van specialistische metalen zag de opbrengsten daarbij in lijn met de verwachtingen aandikken.

Omdat het eerste kwartaal ook al goed verliep voor AMG, denkt ING nu dat er in dit jaar mogelijk nog wat meer winst te behalen valt dan eerder al voorzien. Hierbij speelt ook mee dat de prijzen van vanadium momenteel flink in de lift zitten.

Outlook

ING wijst er tevens op dat de outlook van AMG wat is opgeschroefd. Het bedrijf rekent voor het hele jaar op een verbetering van de winstgevendheid, waar volgens de analisten eerder nog werd uitgegaan van een resultaat in lijn met vorig jaar. Bij de aandeelhoudersvergadering in mei werd door AMG al de verwachting uitgesproken het bedrijfsresultaat binnen vijf jaar te kunnen verdubbelen naar meer dan 200 miljoen dollar.

ING hanteert een koopadvies voor AMG, met een koersdoel van 32 euro. AMG noteerde donderdagmorgen na een klein uur handelen 5,1 procent hoger op 29,70 euro.