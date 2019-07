'Wall Street opent licht hoger'

Microsoft stevent af op een koersstijging. Het softwarebedrijf voerde de omzet op en haalde ruim de helft meer winst. Het technologieconcern profiteerde vooral van de sterk gestegen inkomsten uit clouddiensten.

Boeing staat in de belangstelling omdat de vliegtuigbouwer 4,9 miljard dollar opzij heeft gezet vanwege de crisis rond de 737 MAX-toestellen. Dat geld verwacht Boeing nodig te hebben om luchtvaartmaatschappijen te compenseren voor de schade die zij lijden omdat de 737 MAX al maanden aan de grond moet blijven.

American Express gaf ook een inkijkje in de boeken. De aanbieder van creditcards profiteerde van het feit dat klanten meer uitgaven met hun American Express-kaart en ook meer leenden bij het bedrijf. De omzet en de winst gingen daardoor omhoog.

Vertrek

Oliedienstverlener Schlumberger maakte bekend dat topman Pål Kibsgaard na acht jaar vertrekt. Hij wordt opgevolgd door Olivier Le Peuch. Schlumberger liet verder weten dat de omzet vrijwel gelijk was gebleven vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst steeg met 14 procent.

Vermogensbeheerder BlackRock rapporteerde een lagere winst. Analisten hadden al rekening gehouden met een winstdaling, maar toch vielen de resultaten tegen.

Daling

Uitzender Manpower had het moeilijk met een omzetdaling van 5 procent. Het bedrijf had veel last van negatieve wisselkoerseffecten. Ook de winst daalde. Manpower ziet wel verbetering in het derde kwartaal.

PepsiCo maakte bekend de Zuid-Afrikaanse voedselproducent Pioneer Foods over te nemen. Daar heeft het bedrijf achter onder meer Pepsi en Lays Chips 1,7 miljard dollar voor over.

Rustig

Qua macro-economische cijfers is het een rustige dag. Kort na de opening van Wall Street komen er cijfers over het consumentenvertrouwen in de VS naar buiten.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag een fractie hoger op 27.222,97 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2995,11 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 8207,24 punten.