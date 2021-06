Boze droom patiënten: Philips ontraadt gebruik SleepStation tegen apneu

Amsterdam - Nederlandse gebruikers van meer dan 50.000 apparaten van Philips tegen slaapapneu (het stokken van de adem tijdens de slaap) moeten het voorlopig zonder hun slaaphulp stellen. Het bedrijf roept mensen op hun SleepStation niet meer te gebruiken, totdat ze een arts hebben geraadpleegd. Die moet dan beslissen of het verantwoord is om met het gebruik door te gaan, of een alternatief verzinnen.