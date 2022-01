Premium Het beste van De Telegraaf

Minder mot door personeelstekort: behouden goede werknemer krijgt voorrang bij baas

Door Dave Krajenbrink

In tijden van personeelskrapte wil werkgever ruzie met zijn werknemers. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Door de grote tekorten aan personeel is het aantal arbeidsconflicten afgenomen met 19%. Voor werkgevers is er nu alles aan gelegen om medewerkers vooral binnen te houden. ,,We zitten duidelijk in een andere fase van de pandemie.”