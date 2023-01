Premium Het beste van De Telegraaf

Column: wat mag je nog eten?

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Het is lastig in de supermarkt verantwoorde keuzes te maken. Ⓒ ANP/HH

Sinds ik aan de lijn doe, ben ik me veel meer bewust van die kleine etiketjes achterop flessen slasaus, kuipjes boter, bakjes humus en blikjes 0.0. In minuscule lettertjes kun je aflezen hoeveel voedingsstoffen, vetten (verzadigde en onverzadigde), zout en calorieën ergens inzitten. Het maakt een keuze die verantwoord is voor je lijf iets makkelijker. (Behalve dan dat de calorieën zich doorgaans verzamelen in producten die veel lekkerder zijn.)