’Hoofdprijs voor mondkapje’: hier moet je op letten

Mondkapjes worden straks verplicht in het openbaar vervoer.

Amsterdam - We mogen vanaf 1 juni weer wat massaler de trein, bus, tram en metro in, maar wel met een mondkapje. Tal van ondernemers – en naar verwachting ook wat charlatans – springen in op de enorme vraag naar mondkapjes die daardoor ontstaat. En ze zullen er flink wat voor vragen, verwacht retailkenner Paul Moers. „De prijzen schieten omhoog, net als met ontsmettingsmiddelen.”