HBO Max gaat eind mei in VS strijd aan met Netflix

redactie DFT

Na Disney+ , Amazon Prime en Apple TV+ krijgt Netflix daarmee een nieuwe grote speler tegenover zich in de streamingmarkt.

HBO Max zal in de komende jaren zijn vleugels verder uitspreiden naar andere landen. Het is nog onduidelijk wanneer Nederland aan de beurt is. Series van HBO worden nu uitgezonden door ZiggoVodafone.

Populaire series van de Amerikaanse entertainmentreus zijn onder meer de comedy ’Friends’ en ’Games of Thrones’.