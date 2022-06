Europese Centrale Bank bijeen voor crisisoverleg

Op de kapitaalmarkt is de rente op Italiaanse staatsschuld met een looptijd van tien jaar tot boven de 4% gestegen. Dat was voor het eerst sinds 2014. Obligatiebeleggers vrezen dat de schuld van zwakke eurolanden, zoals Italië maar ook Spanje en Frankrijk, onhoudbaar wordt als de rente weer gaat stijgen.

En de rente gaat weer omhoog, nu de inflatie in de eurozone in mei is gestegen naar 8,1%. Vorige week kondigde ECB-president Christine Lagarde, tijdens de rentevergadering die in Amsterdam werd gehouden, renteverhogingen aan in juli en september. In september kan dat zelfs met een stap van 50 basispunten, een verdubbeling ten opzichte van de rentestappen waar de ECB normaal gesproken mee werkt.

Toen benadrukte Lagarde ook dat de ECB zal ingrijpen als de renteverschillen tussen de eurolanden te groot worden. Hoe de ECB dat precies wil gaan doen, wilde ze nog niet zeggen.