Loon naar record: 6,4% erbij in november

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Personeel van de Bijenkorf voert al wekenlang actie voor hoger loon. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - De loonsverhogingen die recent zijn afgesproken schieten omhoog. Terwijl in voorgaande maanden nog gemiddeld minder dan 5% loonstijging in cao’s was vastgelegd, piekt de loonstijging in november plots op 6,4%.