Rente op studielening 2023 bekend: voor mbo’ers bijna vier keer zo hoog

Wie afstudeert aan hbo of universiteit, mag de studielening in 35 jaar terugbetalen. Het rentepercentage wordt 0,46%. Omdat de rente na het afstuderen steeds voor vijf jaar vast staat, gaat dit hogere tarief ook gelden voor studenten die in 2018, 2013 of 2008 zijn afgestudeerd.

Basisbeurs

Voor mbo’ers zit de studielening anders in elkaar. Zij kregen ook de afgelopen jaren een basisbeurs en mogen hun lening in vijftien jaar terugbetalen. Zij hebben daarom ook een andere rente. Dit wordt volgend jaar maar liefst 1,78% bijna vier keer zo hoog als hun mede-studenten.

De mbo’ers hebben de pech dat wordt gekeken naar de rente op staatsobligaties in de maand september. Voor de andere wordt gekeken naar de gemiddelde rente van het afgelopen jaar, tot september. De rente is in die periode in hard tempo opgelopen. Daarom is het percentage voor mbo’ers zoveel hoger.

Onwenselijk

Het kabinet vindt dit renteverschil ook onwenselijk. Er ligt dan ook een wetswijziging klaar om afgestudeerden aan het mbo dezelfde rente te laten betalen als hbo’ers en academici. Voor mbo-studenten die in studiejaar 2023/2024 beginnen, wordt de rente gelijk getrokken met die van het hoger onderwijs. Voor studenten die op dat moment nog studeren, bijvoorbeeld in hun tweede of derde jaar zitten, komt er een keuze. Zij mogen in het oude regime blijven, of overstappen naar het stelsel van hbo’ers en studenten aan de universiteit. Studenten die al afbetalen, blijven dat doen in hun oude stelsel.

Studenten betalen de rente als zij nog studeren en ook als zij aflossen. Voor wie nog studeert, wordt de rente ieder jaar opnieuw vastgesteld. Na afstuderen blijft hetzelfde percentage vijf jaar hetzelfde. De eerste twee jaar na afstuderen hoef je nog niet af te lossen.

Unieke situatie

„Ik kan me voorstellen dat (oud-)studenten zich zorgen maken over de gestegen rente op studieleningen. Vooral in een tijd dat veel zaken duurder worden. We komen ook uit de unieke situatie dat de rente 0% was”, zegt minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs. „Wat nu duidelijk wordt is dat mbo-studenten met een ander rentepercentage te maken krijgen dan hbo’ers en universitaire studenten. Dat vind ik niet gewenst. Mbo-studenten moeten gelijkwaardig behandeld worden ten opzichte van studenten hbo en universiteit. Daarom wil ik die twee terugbetaalregimes gelijk trekken.”

De minister wil ook benadrukken dat DUO, de instantie die studieleningen verstrekt, bij het terugbetalen van de studieschuld rekening houdt met de persoonlijke situatie. „Bij die sociale terugbetaalvoorwaarden wordt ook de rente meegenomen. DUO kijkt naar het inkomen om te bepalen hoeveel je terug kan betalen. In dat maandbedrag wordt dus ook de rente meegenomen. Heb je weinig inkomen, dan betaal je weinig terug.”