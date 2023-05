Meer omzet voor parfumerieketen Douglas, maar nog wel verlies

De verkopen bij Douglas kwamen in de eerste drie maanden van 2023 haast een vijfde hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder op 858,5 miljoen euro. De groei bij de winkels en de webwinkel was bijna even hoog. De webwinkel is goed voor net geen 35 procent van alle omzet van de winkelketen. De Duitstalige landen en Nederland en Oost-Europa lieten de grootste groei zien.

De operationele winst viel haast een derde hoger uit, mede omdat Douglas aan kostenbesparingen deed. De Nederlandse topman Sander van der Laan spreekt dan ook van een „succesvol kwartaal” omdat de parfumerieketen weerbaar bleek in „het huidige uitdagende klimaat van inflatie en verstoring van de leveringsketens.”

Toch was er onder de streep een verlies voor Douglas, omdat leningen duurder werden door de gestegen rente. Het verlies van 55,6 miljoen euro was echter bijna de helft lager dan een jaar eerder. En over het eerste halfjaar van Douglas’ gebroken boekjaar staat er nog een winst van 71 miljoen euro in de boeken. Vorig jaar was er na twee kwartalen een verlies van 31,1 miljoen euro.

Douglas breidt ondertussen uit naar nieuwe markten. Zo werden de eerste winkels in Slovenië geopend en trekt de keten later dit jaar ook België in. In thuisstad Düsseldorf opende Douglas een nieuwe flagshipstore. Die winkel is erop gericht om meer jonge mensen te trekken.