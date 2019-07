’Voormalig specialist Delta Lloyd gearresteerd’

Ⓒ ANP

Amsterdam - Een voormalig financieel specialist die werkte voor verzekeraar Delta Lloyd, tegenwoordig eigendom van NN Group, is door de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (Fiod) gearresteerd in Den Haag. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van bronnen. Interpol zou om zijn arrestatie hebben gevraagd omdat hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.