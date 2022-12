Zoekterm ’gratis’ zeer populair bij Marktplaats: elke dag 172.000 keer

Hiermee is ’gratis’ het meest gebruikte zoekwoord op het online platform. Elke dag is er bijna 172 duizend keer mee gezocht op Marktplaats. Het op één na meest gebruikte zoekwoord was in 2022 ’camper’. Met ’caravan’ op plek 4, ’fiets’ op plek 3 en ’auto’ op plek 5 tekenen de contouren van de Nederlandse vakantieganger na corona zich duidelijk af. In eigen land, want Schiphol is een janboel, en het is duurzaam en goedkoop.

Over duurzaamheid gesproken, Nederlanders hebben in 2022 op Marktplaats driftig gezocht naar verantwoorde alternatieven voor verwarming en energie. Het aantal zoekopdrachten voor een warmtepomp verdubbelde en meer dan tweemaal zoveel mensen zochten naar zonnepanelen. ’Gebruikte zonnepanelen’ behoort zelfs tot de zoekwoorden waarvan het gebruik vorig jaar het snelst is gestegen.

Petroleumkachel

Bij die snelle stijgers horen ook minder duurzame energiebronnen zoals ’gedroogd haardhout’ dat werd 87% meer werd gezocht dan in 2021, en ’houtpellets’. Pelletkachels staan overigens niet vermeld als populair zoekwoord, maar wel elektrische kachels (+44%) en houtkachels (+33%). Opvallend is de populariteit van de petroleumkachel. Daarvoor groeide de interesse in 2022 met liefst 134%.

Op 8 september 2022 presenteerde Apple de iPhone 14. En dus werd ’iPhone 13’ in 2022 het snelst stijgende zoekwoord. „Marktplaats is eigenlijk Nederland in het klein”, zegt directeur Annemarie Buitelaar.