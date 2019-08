Winstval BMW door kosten elektrische auto's

De operationele winst daalde, van 2,7 miljard euro in het tweede kwartaal van vorig jaar, tot 2,2 miljard euro. Dit is wel iets boven de verwachtingen van analisten. Over de eerste zes maanden van het jaar bedroeg de winstdaling 49 procent tot 2,79 miljard euro.

BMW herhaalde de eerdere verwachting dat de operationele winst dit jaar aanzienlijk lager uitpakt.

Het concern verkocht in de eerste helft van het jaar ruim 1,25 miljoen auto's, een kleine 1 procent meer dan een jaar eerder. De verkoop van motoren ging met ruim 7 procent omhoog tot 93.188 stuks.