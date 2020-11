Tesla-baas Elon Musk scheurt Bill Gates voorbij op miljardairsindex

De markante 49-jarige zakenman moet alleen Jeff Bezos nog voor zich dulden. De oprichter en topman en oprichter van webwinkelgigant Amazon ligt met een vermogen van $182 miljard nog een straatlengte voor op Elon Musk.

Het vermogen van Musk steeg afgelopen dag door de enorm gestegen koers van het aandeel Tesla. Daardoor dikte het fortuin van de oprichter van de elektrische autofabrikant met $7,2 miljard aan. Driekwart van Musks vermogen bestaat uit Tesla-aandelen.

Koersstijging

In totaal groeide het vermogen van Musk dit jaar al met $100,3 miljard, waarmee hij de sterkste stijger is op de miljardairsindex. Een koersdaling van het aandeel Tesla kan Musk alweer snel zijn tweede plek kosten. Zijn voorsprong op weldoener Gates is nog maar $200 miljoen. Gates gaf afgelopen vijftien jaar via de Bill & Melinda Gates Foundation $27 miljard weg aan goede doelen.

Bill Gates Ⓒ ANP/HH

Volgens Bloomberg is 2020 ondanks de wereldwijde uitbraak van de coronapandemie, een goed jaar geweest voor de superrijken. De vijfhonderd personen op de miljardairsindex hebben hun vermogen dit jaar tot dusver met 23% zien stijgen, wat neerkomt op bijna €1100 miljard.

Europeaan

Overigens prijkt er in de top tien rijkste mensen slechts één Europeaan, de Fransman Bernard Arnault. De oprichter en bestuursvoorzitter van luxe conglomeraat Louis Vuitton Moët Hennessy. Hij heeft met onder meer cognac-merk Hennessy, de geurtjes en horloges van Dior en de kleding van Louis Vuitton een vermogen bij elkaar verzameld van $105 miljard, waarmee hij op de vierde plek staat en de hete adem van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg ($102 miljard) in zijn nek voelt.