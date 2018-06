’Pas na 2020 zekerheid voor zzp’ers’

De regels voor zzp’ers vormen al lange tijd een hoofdpijndossier. In het regeerakkoord staat dat er straks scherper onderscheid gemaakt zal worden tussen wie eigenlijk in loondienst hoort te zijn en wie duidelijk zzp’er is. Voor de grote groep die daartussen valt, moet echter nog uitgewerkt worden hoe hun situatie er precies uit komt te zien. Om ongelukken te voorkomen, wil het kabinet daar ruim de tijd voor nemen.

Maar zelfstandigenorganisaties wijzen erop dat hun achterban al die tijd in het ongewisse te blijven over de toekomst. Vooral zzp’ers die voor grote bedrijven werken, lijden daaronder, merkt Maarten Post van ZZP Nederland. „Grote bedrijven durven niet te bewegen zolang ze niet weten waar ze aan toe zijn. Dat betekent dat dit nog altijd opdrachten kost.”

Massaal protest

Vorig jaar ontstond massaal protest tegen de nieuwe regels voor zzp’ers die de VAR-verklaring vervingen, omdat onduidelijk werd wanneer iemand nu als zelfstandige aangemerkt moet worden en wanneer als werknemer. Opdrachtgevers vreesden beboet te worden en zijn volgens zzp-organisaties sindsdien huiveriger zelfstandigen in de arm te nemen.

Door de handhaving van de regels in de ijskast te zetten, probeerde het kabinet destijds de kritiek de kop in te drukken. „Maar nu blijft het in het luchtledige hangen of iemand nu zelfstandige of werknemer hoort te zijn”, constateert Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. „Daarmee blijven ook de rechtszaken, de onrust en het risicomijdend gedrag van grote opdrachtgevers. Dat is zeer ongelukkig.”

Schijnzelfstandigheid

Ook vreest Van Noort dat de aanpak van schijnzelfstandigheid blijft liggen, terwijl intussen bijvoorbeeld de bezorgers van Deliveroo gedwongen worden als zzp’er aan de slag te gaan. Omdat de handhaving van de regels in principe is opgeschort, pakt het kabinet momenteel alleen de ‘evident kwaadwillende’ opdrachtgevers aan, wat gaat om een stuk of 12 bedrijven.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gaan binnenkort met zzp-organisaties rond de tafel om te bespreken hoe zoveel mogelijk zekerheid kan worden geboden.