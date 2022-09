Gazprom dreigt met afsluiting gas via Oekraïne

De Russische staat behoudt zich in dit al langer hoog oplopende conflict ’alle rechten voor’ om sancties tegen het energiebedrijf in Oekraïne door te zetten, meldt het woensdag.

Voor het gas, dat via het toevoerpunt Sochranivka vanuit Rusland naar Oekraïne gaat, voldoet het staatsbedrijf niet meer aan de afspraken, zo melden de Russen. Oekraïne beroept zich op zijn beurt op force majeure in het gebied, vanwege de schade door de oorlog die president Poetin is begonnen.

De uitspraak van Gazprom betreft een beroepsprocedure tegen Gazprom begonnen voor een internationaal arbitragehof.

De verklaring komt een dag nadat twee explosies gaspijpleidingen van Nord Stream hebben geraakt. Volgens de Europese Unie lijdt het geen twijfel dat Rusland achter de explosies zit.

’Beperkte schade’

,,Het lijkt erop alsof Rusland op alle gebieden probeert de toevoer van gas naar Europa af te knijpen. Al gaat het al lang niet meer om grote hoeveelheden gas via Oekraïne. De impact op gebruik zal beperkt blijven voor Europa”, zegt energie-analist Hans van Cleef van ABN Amro.

Gazprom noemt de procedure van Oekraïne, dat naar een hof van arbitrage stapte, een ’onvriendelijke stap’. Het stelt dat vanwege sancties die Europese landen hebben opgelegd, het niet mogelijk is voor het Russische concern om op zijn beurt zijn rechten bij rechtscolleges te kunnen verdedigen.