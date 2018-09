Afzetprijzen industrie omhoog

DEN HAAG (AFN) - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus ruim 4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De prijsstijging is wat hoger dan een maand eerder, toen de producten van de industrie bijna 3 procent duurder waren.